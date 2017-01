GTA 5 - Twitch-Stream gibt interessante Einblicke ins Leben der NPCs

Spielen bei der San Andreas Community Cam keine Rolle: Michael, Franklin und Trevor.

Rockstars Grand Theft Auto 5 ist vor allem für seine lebendige Spielwelt bekannt und beliebt. Es macht einfach Laune, in der gigantischen Open-World-Spielwiese Schabernack zu treiben oder auch nur an einer Straßenecke stehen zu bleiben und zu schauen was passiert.

Dabei kommen immer wieder witzige und kuriose Szenen zustande. Unfälle, Schlägereien oder witzige Konversationen sind in GTA 5 an der Tagesordnung. Ein Grund dafür ist die KI der NPCs, die immer wieder für eine Überraschung gut ist.

Mehr zum Thema: So könnt ihr in GTA 5 als Polizisten Verbrecher jagen

Streamer bwatanabe macht sich dieses Konzept nun zunutze und hat auf dem Streaming-Dienst Twitch den Feed "San Andreas Community Cam" eingerichtet. Darin streamt er eine gemoddete Version von GTA 5, in der die Kamera wahllos verschiedenen NPCs in der Spielwelt folgt und ihren Alltag festhält. Die Figuren sind dabei so programmiert, dass sie automatisch kontrolliert werden und eigene Entscheidungen treffen, obwohl niemand das Spiel aktiv spielt. Alles, was man sieht, soll ungeskripted sein.

Schon im letzten Jahr hatte bwatanabe ein ähnliches Projekt gestartet. Damals folgte die Kamera allerdings einem in der Umgebung von Los Santos lebenden Reh.

Hier geht es zur San Andreas Community Cam auf Twitch

Alle 335 Bilder ansehen

Das traurigste Easter Egg in GTA 5 - Die Geschichte um den Hund Greyfriars Bobby