GTA 5 - Wurde 2016 öfter verkauft als 2015: Insgesamt schon über 75 Millionen Mal

GTA Online ist wesentlicher Bestandteil des Erfolgs.

Grand Theft Auto 5 gehört mit insgesamt über 75 Millionen verkauften Einheiten zweifellos zu den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten. Letztes Jahr waren die Verkaufszahlen sogar noch besser als im Jahr 2015. Was übrigens bereits eine Steigerung zum Jahr 2014 war. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass GTA 5 schon 2013 erschienen ist und einen Rekord-Launch hingelegt hat. Die Verkaufszahlen sinken jedenfalls aktuell nicht, sie steigen. 2016 war eines der erfolgreichsten Jahre in der Geschichte von GTA 5.

Das liegt wohl unter anderem daran, dass viele Menschen direkt eine Kopie von GTA 5 mitnehmen, wenn sie sich eine neue Konsole kaufen. Hinzu kommt GTA Online, der Multiplayermodus, den Rockstar konstant mit neuen Inhalten versorgt. Die Spielerzahlen steigen und GTA 5 verkauft sich weiter.

Grand Theft Auto V sold more units in 2016 than in 2015.



