GTA Online - Cunning Stunts: Special Vehicle Circuit mit 20 neuen Stuntrennen kommt nächste Woche

GTA Online wird ab nächster Woche noch eine Spur halsbrecherischer.

Mit dem kostenlosen Cunning Stunts: Special Vehicle-Update rückt Rockstar abermals den Cunning Stunts-DLC in den Mittelpunkt und kündigt 20 brandneue Stuntrennen für GTA Online an. Die neuen Rennen sind speziell auf die Charakteristika der Fahrzeuge Rocket Voltic, Ruiner 2000 und Blazer Aqua zugeschnitten. Mit dem Progen GP1 rollt außerdem ein neuer Supersportwagen in das Angebot von Legendary Motorsport.

Zusätzlich dazu gewährt uns Rockstar bis zum 13. März 2017 neben den aktuellen Angeboten eine Reihe neuer GTA-Online-Boni: So verschaffen uns unter anderem Spezialfahrzeug-Missionen das ganze Wochenende doppelte GTA-Dollar und RP. Zudem gibt es 25 Prozent Rabatt auf Büros und Firmengaragen.

Das Cunning Stunts: Special Vehicle-Update ist am Dienstag, den 14. März 2017 für GTA Online verfügbar.