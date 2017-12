GTA Online erhält das nächste Update. The Doomsday Heist stellt allerdings sehr viel mehr als nur eine kleine Erweiterung dar: Wie der Titel schon sagt, kommen wir unter anderem auch in den Genuss einer neuen Heist-Mission. Aber nicht nur die soll es in sich haben: Es gibt auch haufenweise neue Fahr- beziehungsweise Flugzeuge, mit denen wir uns die Zeit vertreiben dürfen.

Im neuen Trailer wird der Doomsday Heist ausführlich vorgestellt: Die Story erinnert nicht von ungefähr an die frühen James Bond-Filme und dürfte das Herz eines jeden Hobby-Superschurken oder (-helden) höher schlagen lassen: Eine apokalyptische Bedrohung muss gestoppt werden. Darum tun sich "ein milliardenschwerer Technologie-Mogul, ein idealistischer Geheimagent, ein unbeholfener Verschwörungstheoretiker und ein neurotischer Supercomputer" zusammen.

Zu den Jetpacks und einem neuen Panzer gesellt sich auch eine Abwandlung des DeLoreans, den wir aus den Zurück in die Zukunft-Filmen kennen. Das gute Stück kann jetzt nicht nur fliegen, sondern offenbar auch tauchen. Der Panzer lässt uns mit ordentlich Feuerkraft so ziemlich alles und jeden zerlegen. Außerdem scheint es auch noch eine Art fliegende Festung als neues, mobiles Hauptquartier zu geben.

The Doomsday Heist für Grand Theft Auto Online erscheint am 12. Dezember. Seht euch den Trailer an:

Worauf freut ihr euch am meisten: Jetpack, Panzer oder DeLorean?