GTA Online - Endlich liegt wieder Schnee in Los Santos

Es schneit wieder in GTA Online!

Eigentlich gehört es bei den meisten Online-Spielen zum guten Ton, dass das Weihnachtsfest in irgendeiner Form via Update ins Spiel integriert wird. Während sich die meisten Entwickler aber auf Events oder Belohnungen konzentrieren, hat in der Welt von GTA Online eine ganz andere Sache seine Tradition.

Wie in jedem Jahr hat Rockstar nun auch für den Winter 2016/2017 den Schnee auf den Straßen von Los Santos aktiviert. Heute Nacht wurde die Änderung auf die Server gespielt und jeder, der sich heute bei GTA Online einloggt, darf sich über glatte Straßen und Schneeballschlachten freuen.

Schon am Dienstag ging das große Weihnachtsupdate zu GTA Online an den Start, das uns mit neuer Kleidung, kostenlosen Pyjamas und allerlei Deko-Kram versorgt hat. Aber es braucht dann eben doch erst den Schnee, damit wirklich Weihnachten ist.

Wart ihr schon online heute?