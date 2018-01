In GTA Online gibt es einen neuen Platzhirsch: Der Lampadati Viseris steht ab jetzt zum Kauf bereit. Der fahrbare Untersatz zieht mühelos an der Konkurrenz vorbei: Nicht nur in seiner Klasse stellt der Viseris das schnellste Auto dar, auch insgesamt kommt niemand an die Höchstgeschwindigkeit von 235,7 km/h heran. Aber das Beste an der ganzen Sache: Der Viseris kostet nur schlappe 875.000 GTA-Dollar. Das neue, schnellste Auto in GTA Online sollte sich also fast jeder leisten können.

Wie könnte man einen solchen Schlitten wohl noch cooler machen, fragt ihr euch? Ganz einfach: Wir können das gute Stück auch noch mit zwei nach vorn gerichteten Zwillings-Maschinengewehren ausstatten.

Dann wären da noch doppelte GTA-Dollar und RP für Lesters Kontaktmissionen bis zum 15. Januar sowie Rabatte auf alle möglichen Fahrzeugteile, Flugzeuge und vieles mehr.

Einen detaillierten Blick auf den Viseris wirft der bekannte GTA Online-Auto-YouTuber Broughy:

Braust ihr schon mit dem Viseris durch Los Santos? Was ist eure Lieblings-Karre?