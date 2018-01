Die GTA Online-Entwickler bleiben am Ball und füttern den Spielern neue Inhalte. Das aktuelle Update liefert wieder einmal einen neuen Sportwagen, zusätzlich winkt ein komplett neuer Multiplayer-Spielmodus. Wie üblich gibt es auch noch Rabatte auf In Game-Käufe sowie doppelte GTA-Dollars und RP beim Spielen des neuen Modus'.

Der Grotti GT500 kommt im klassisch-italienischen Sportwagen-Look daher. Rockstar bewirbt den Flitzer vor allem damit, wie attraktiv er uns aussehen lässt. Er ist wirklich hübsch:

The Grotti GT500 Sports Classic



A shining example of Italian automotive excellence – seductively styled, and terribly uninterested in your health and safety.



Get yours today at Legendary Motorsport in #GTAOnline

