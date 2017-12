GTA Online - Weihnachtsgeschenk von Rockstar kostet Spieler 500.000 GTA-Dollar

In GTA Online hat sich zur Weihnachtszeit ein kleiner Skandal zugetragen: Rockstar wollte sich an den Feiertagen mildtätig zeigen, indem es allen Spielern am 25. Dezember das Muscle Car "Albany Hermes" schenkte. Daraufhin stellten PC-Spieler aber überrascht fest, dass sie das Fahurzeug nicht gratis erhalten haben, sondern den ursprüngliche Kaufpreis hinblättern mussten. So hatten sie sich das nicht vorgestellt.

Böse Überraschung zu Weihnachten

Fahrzeuge sind im virtuellen Los Santos nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern auch ein Statussymbol. Denn besonders die hochklassigen Karossen kosten eine ordentliche Stange GTA-Dollar. Die Ingame-Währung lässt sich durch grinden mühevoll verdienen oder durch den Erwerb der Shark Cards auch gegen Echtgeld kaufen.

Der besagte Albany Hermes kostet in GTA Online stattliche 532.000 GTA-Dollar und bewegt sich damit sogar nur im Mittelfeld des Preisspektrums für Autos. Umgerechnet müssen Spieler rund 7 Euro für das Gefährt berappen, oder aber stundenlang lukrative Missionen spielen. Entsprechend sorgte das vermeintliche Weihnachtsgeschenk für einigen Unmut unter den Fans.

Rockstar gesteht Fehler ein

Rockstar Games hat sich nun in den Foren zu den Vorwürfen geäußert. Demnach war die Wertstellung keine Absicht, man untersuche die Ursachen und plane, alle betroffenen Spieler zu entschädigen. Bleibt zu hoffen, dass der Prozess schnell über die Bühne geht, damit ab 31. Dezember bei der Rückkehr des Schneetreibens in GTA Online ein unbeschwertes Driften mit den neuen Muscle Cars stattfinden kann.

