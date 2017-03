Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - Erste Screenshots & Details zum spielbaren Helden

Guardians of the Galaxy: Telltale Series - Teaser zeigt wenig, klingt aber genau richtig

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series wurde im vergangenen Dezember angekündigt, allzu viel Bildmaterial gab es bisher aber nicht zu sehen. Auch Details zum Adventure waren eher rar gesät. Kurz vor der PAX East am kommenden Wochenende ändert sich das jedoch.

Telltale Games hat insgesamt vier erste Screenshots aus dem Spiel veröffentlicht. Außerdem gibt es erste Informationen zur spielbaren Hauptfigur: Es wird Star-Lord sein. An seiner Seite sind natürlich einmal mehr Gamora, Drax, Rocket und Groot mit dabei.

Synchronsprecher bekannt

Auch die Synchronsprecher sind mittlerweile bekannt - es handelt sich verständlicher Weise nicht um die teuren Hollywood-Schauspieler, die die Marvel-Helden im Original verkörpern und sprechen:

Star-Lord: Scott Porter (Friday Night Lights, The Walking Dead: The Telltale Series

Gamora: Emily O'Brien (The Young and the Restless, Middle Earth: Shadow of Mordor)

Rocket: Nolan North (Uncharted-Reihe, Pretty Little Liars u.v.m.)

Drax: Brandon Paul Eells (Watch Dogs)

Groot: Adam Harrington (The Wolf Among Us, League of Legends)

Storytechnisch geht es einmal mehr um ein "Artefakt unaussprechlicher Macht". Jeder der Guardians of the Galaxy hat einen anderen Grund dafür, den mächtigen Gegenstand zu begehren. Ein paar flotte Story-Wendungen und witzige Dialoge dürften also zu erwarten sein.

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series erscheint im Frühling 2017 - erwartet wird derzeit ein April-Release. Details zu den Plattformen gibt es bisher nicht. Weitere Informationen sind aber für die PAX East 2017 zu erwarten.

