Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Regisseur bestätigt 5 Post-Credit-Szenen

Guardians of the Galaxy Vol.2 hat wohl noch einge Dinge, die am Ende angedeutet werden müssen.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 startet am 27. April in unseren Kinos, wir müssen uns also nicht mehr lange gedulden. Regisseur James Gunn heizt aktuell fröhlich weiter die Vorfreude an: Nachdem ScreenRant berichtet hatte, dass uns nach dem Abspann insgesamt noch vier Szenen erwarten, korrigiert der Filmemacher die Zahl nach oben. Sitzen bleiben lohnt sich: Es gibt insgesamt sogar fünf Post-Credit-Szenen in Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Mehr: Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Sequel kommt mit "größtem Visual Effect aller Zeiten"

Die Szenen nach dem Abspann haben Tradition im Kino-Universum von Marvel und geben meistens Ausblicke auf zukünftige Filme und/oder Charaktere. Wir dürfen also gespannt sein, was uns dieses Mal erwartet. Einen weiteren Ausblick hat Regisseur James Gunn allerdings bereits selbst gegeben: Er führt auch beim dritten Teil der Guardians of the Galaxy-Filme wieder Regie und schreibt das Drehbuch.

Mehr: Guardians of the Galaxy 3 - Bestätigt: James Gunn dreht auch das dritte Marvel-Abenteuer

Was haltet ihr von den Szenen nach dem Abspann im Cinematic Universe von Marvel?

Alle 4 Bilder ansehen

Guardians of the Galaxy 2 - Finaler Trailer mit Star-Lord, Drax und Baby-Groot

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - Gameplay-Trailer mit Release-Termin