Gwent erhält eine neue Beta-Phase.

Wer Lust hat, in das The Witcher 3-Kartenspiel Gwent reinzuschnuppern, bekommt in der nächsten Woche die Gelegenheit dazu. CD Projekt RED hat eine öffentliche Beta zu Gwent angekündigt, die am 24. Mai 2017 auf PS4, Xbox One und PC startet.

Mehr: The Witcher - Fantasy-Reihe wird zur Netflix-Serie

Falls ihr bereits an der Closed Beta teilgenommen habt, wird euer Fortschritt in der Open Beta zurückgesetzt, sodass alle Spieler bei Null beginnen und damit die gleichen Chancen auf dem Kartenschlachtfeld haben. Alle Teilnehmer der Closed Beta erhalten dafür aber eine Handvoll Belohnungen.

Wann genau die Vollversion von Gwent erscheint, ist noch unklar.

Unsere Preview zu Gwent: The Witcher Card Game

GWENT: The Witcher Card Game - Trailer stellt neue Kartenfraktion Nilfgaard vor

Habt ihr Gwent schon gespielt? Wie gefällt euch das Spiel?