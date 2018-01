Halo 6 - Entwickler entkräftet Lootbox-Gerüchte, obwohl das Spiel noch nicht offiziell angekündigt wurde

Direkt vorweg: Auch wenn ich und viele andere sich sehnlichst ein Zeichen oder gar eine Ankündigung von Halo 6 wünschen würden, gibt es bislang keine Infos zu einem neuen Serienteil mit dem Master Chief. Das hält die Fans im Internet aber natürlich nicht davon ab, fleißig zu spekulieren. Eins der neueren Gerüchte: Der nächste große Halo-Teil soll Lootboxen enthalten, ähnlich also wie Star Wars: Battlefront 2, bei dem es bekanntermaßen zu einem riesigen Shitstorm und einer generellen Diskussion um das Thema kam.

Im ResetEra-Forum hat sich nun Frank O'Connor, Mitarbeiter von Halo-Entwickler 343 Industries, zu diesen Gerüchten geäußert und der Lootbox-Thematik mehr oder weniger eine Absage erteilt.

"343 Industries bewertet diesbezüglich nichts neu. [...] Wir haben die (Star Wars Battlefront 2) Geschichte mit Neugier verfolgt, aber unser aktuelles REQ-System ist spielerfokussiert, wird gemocht und ist unaufdringlich."

Das REQ-System ist ein Sammelkartensystem innerhalb des Halo 5: Guardians-Multiplayers, mit dem man freischaltbare Gegenstände wie Waffen, Fahrzuge, Skins, Rüstungen oder Animationen einsetzen kann. Die Kartenpakete sind auch gegen Echtgeld erhältlich. Mehr zum REQ-System in Halo 5 erfahrt ihr hier.

Interessant ist zudem, dass O'Connor eine direkte Bestätigung der Entwicklung von Halo 6 vermeidet, obwohl wir sicher sind, dass bereits seit längerer Zeit fleißig am neuen Master Chief-Abenteuer geschraubt wird.

"Wir haben bislang keinerlei Ankündigungen zu unseren nächsten Projekten gemacht und werden weiterhin an unserem nächsten Spiel und Technologie arbeiten - mit den Spieleranforderungen- und -interessen im Hinterkopf."

Eventuell wird ein mögliches Halo 6 das REQ-System beibehalten, zudem war bereits spekuliert worden, dass die Spieleranzahl im Multiplayer-Modus erhöht werden solle und ein Splitscreen-Multiplayer zurückkehrt. So oder so: Bislang gibt es nichts handfestes zu Halo 6, hoffen wir also, dass wir bald etwas Konkretes zum diskutieren bekommen.