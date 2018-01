Gute Neuigkeiten für alle Halo-Fans: Die bereits 2013 angekündigte TV-Serie befindet sich offenbar immer noch in "sehr aktiver" Entwicklung. Das erklärt zumindest Showtime-Präsident und -CEO David Nevins auf die Nachfrage von TV Guide. Er habe mittlerweile bereits Drehbücher gesehen. Dass innerhalb von fünf Jahren nicht sehr viel mehr passiert ist, stimmt dann aber doch nachdenklich.

Was lange währt, wird endlich gut?

Schon auf der E3 2013 haben 343 Industries, Microsoft und Steven Spielberg ihre Kooperation bekannt gegeben. Der Regisseur war damals sogar via Videobotschaft zu sehen, in der er über die Zusammenarbeit, seine Liebe zu Videospielen und Pong spricht. Nachdem es um das Projekt nun jahrelang still war, scheinen sich die Befürchtungen der Fans aber doch nicht zu bestätigen.

TV Guide hat auch noch mit Garry Levine gesprochen, seines Zeichens ebenfalls Showtime-Executive. Der gibt zu Protokoll, dass er von dem, was er bisher gesehen habe, ermutigt sei. Außerdem gehe es mit der Entwicklung voran und das Ergebnis soll sowohl Fans der Vorlage als auch reguläre Kabelsender-Zuschauer zufriedenstellen.

Warum die Halo-Serie nicht erscheint

Sogar Microsoft selbst hatte anscheinend angenommen, dass die Fernsehserie passend zur Veröffentlichung von Halo 5: Guardians erscheint. Letzten Sommer hieß es, der Fortschritt verzögere sich, weil die Verantwortlichen sicherstellen wollen, dass das Ganze 'richtig' gemacht werde.

Wann wir jetzt mit der Serie rechnen können, bleibt leider immer noch unklar. Bis dahin müssen wir uns wohl oder übel mit Halo: Forward Unto Dawn und Halo: Nightfall begnügen.

Was glaubt ihr: Kommt die Halo-Serie von Steven Spielberg wirklich noch? Und wenn ja: wann?

