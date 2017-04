Halo 6 - Master Chief soll nach Fankritik wieder im Mittelpunkt stehen

Halo 5-Fans wünschen sich mehr vom Master Chief.

Trotz des großen Erfolgs des Spiels, waren viele Halo 5: Guardians-Fans in der Vergangenheit nicht wirklich zufrieden damit, dass sie im Spiel größtenteils mit Agent Locke unterwegs waren und wünschten sich eine stärkere Präsenz von Master Chief.

Wie Studio Head Kiki Wolfkill und Franchise Director Frank O'Connor in einem Interview mit dem GamesTM Magazin nun mitteilten, wollen sich die Entwickler von 343 Industries zukünftig wieder stärker auf diesen Charakter konzentrieren.

"Wir haben verstanden, dass die Spieler den Master Chief im Zentrum der Story von Halo 5 haben wollten."

In der 15-Jährigen Geschichte des Spiels haben viele Spieler ein emotionales Verhältnis zu dem Charakter aufgebaut, während das Unternehmen ihn zum Großteil dafür nutzte, Lücken in der Story des Spiels zu füllen.

"Es hat mich nicht wirklich überrascht, aber die Menge von "Gib uns mehr 'Chief!'" war am Ende von Halo 5 signifikant und deshalb glaube ich, dass er wichtiger denn je für unser Franchise ist."

Anstatt neue Charakter in das Spiel einzuführen oder bereits spielbare Charaktere zu erweitern, will sich das Team in Zukunft verstärkt auf die Entwicklung einer realistischen und überzeugenden Spielwelt konzentrieren, damit Fans von Master Chief mehr Spaß am Spiel haben und zufrieden mit dem Ergebnis sind.

Genaueres ist über einen neuen Teil des Spiels noch nicht bekannt, aber wir können sicher sein, dass es erscheinen wird. Viel mehr als ein Trailer wird uns aber wohl nicht bei der E3 im Juni erwarten. Das Spiel wird voraussichtlich für den Windows PC und die Xbox One auf den Markt kommen.

Wünscht ihr euch mehr vom Master Chief in Halo 6?

Halo 5: Guardians - Live-Action-Trailer: Master Chief