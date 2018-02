Hands of Gods: Smite Tactics - Release-Termin für PS4 & Xbox One steht fest

Nachdem die letzte Beta von Hands of Gods: Smite Tactics offenbar erfolgreich lief, gibt es nun endlich ein Release-Datum für das rundenbasierte Strategiespiel mit Kartendecks. Demnach erscheint Smite Tactics am 20. Februar 2018 für PS4, Xbox One und den PC.

Das Basisspiel schlägt dabei mit 20 Euro zu Buche. Dieses enthält alle Karten des chinesischen, ägyptischen, griechischen und des Maya-Pantheons sowie alle neutralen Karten. Pantheon-Pakete können zudem für je 8 Euro dazugekauft werden. Alle Karten sollen sich mit weniger als 45 Euro freischalten lassen.

Stew Chisam, Präsident von Hi-Rez Studios, meint dazu:

"Wir freuen uns, mit Hand of the Gods ein herausforderndes und ausbalanciertes Spiel zu einem günstigen Preis anbieten zu können. Spieler werden ihre Sammlung vervollständigen können, ohne vorher eine Bank ausrauben zu müssen."

Was ist Smite Tactics überhaupt?

Smite Tactics ist ein Mix aus Karten- und Strategiespiel, in dem ihr aus mythischen Göttern wie Odin und Zeus sowie unterschiedliche Kreaturen eine Armee (Kartendeck) aufbaut, um in kompetitiven Mehrspieler-Matches gegen andere Spieler anzutreten.

Die eigenen Kreaturen und Zauber werden wie in Hearthstone als Karten ausgespielt, wobei die Figuren wie in einem Strategiespiel auf dem Schlachtfeld platziert werden. Die Steuerung ist hervorragend für Konsolen-Controller umgesetzt worden, so viel kann ich nach ein paar Beta-Partien schon sagen.

Besitzer des Gründer- oder Venus-Pakets erhalten das Basis-Paket gratis. Wer Hand of the Gods schon gespielt hat, bekommt alle bislang im Spiel ausgegebenen Runen zurückerstattet, wobei Spieler ihre Kartensammlung selbstverständlich behalten dürfen.

Habt ihr schon Smite Tactics ausprobiert?