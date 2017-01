Highlights 2017 - 7 RPGs, die ihr dieses Jahr nicht verpassen dürft

Mass Effect: Andromeda - Eines der RPG-Highlights des Jahres

Für Rollenspiel-Fans hat 2017 das Potenzial, ein ganz besonders Jahr zu werden. Auf uns warten einige große und kleine Leckerbissen, die wahrscheinlich viele Stunden unserer Zeit fressen werden. Für welche sieben Rollenspiel-Highlights ihr euch 2017 Zeit einräumen solltet, wollen wir euch hier verraten.

Horizon: Zero Dawn

Release: 1. März 2017

Plattformen: PS4

Modi: Singleplayer

Entwickler: Guerilla Games

Publisher: Sony

Horizon: Zero Dawn - Neuer PSX-Trailer zeigt coole Roboter-Kreaturen

Horizon: Zero Dawn ist das erste Spiel eines komplett neuen Franchises, das uns in die Haut der Jägerin Aloy steckt, die in einer postapokalyptischen Welt lebt, die von Dinosaurier-artigen Robotern beherrscht wird.

Horizon bietet dabei actionreiches Gameplay mit jeder Menge RPG-Elemente in einer Open World, in der völlig neue Regeln herrschen, die ihr erst nach und nach entdecken müsst. Dabei streift ihr durch die Ruinen einer vergangenen Zivilisation, die von der Natur zurückerobert wurde, und versucht herauszufinden, welche Geheimnisse in dem längst vergessenen Lang schlummern.

Gerade die Tatsache, dass es sich bei Horizon: Zero Dawn um ein AAA-RPG handelt, das keine Fortsetzung ist, macht es zu einem spannenden Spiel. Ab dem 1. März 2017 werden wir herausfinden, was es mit Aloy und den Mech-Dinosauriern auf sich hat.

Mass Effect: Andromeda

Release: 23. März 2017

Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Modi: Singleplayer, Multiplayer

Entwickler: BioWare

Publisher: Electronic Arts

Mass Effect: Andromeda - CES 2017-Gameplay-Trailer präsentiert Kampfsystem & Interface

Mit dem Beginn des Jahres gab es nicht nur einen neuen Trailer für das neue Science-Fiction-Spiel von BioWare, sondern außerdem einen Release-Termin: Am 23. März ist es so weit und der nächste Teil der Mass Effect-Saga erscheint für PS4, Xbox One und PC. In Mass Effect: Andromeda geht es in das titelgebende Andromeda-System. Wir lassen nicht nur die Milchstraße, sondern auch Commander Shepard zurück und widmen uns neuen Abenteuern mit neuen Begleitern.

Eine offene Welt, mehr Dialoge als je zuvor, facettenreichere Beziehungen, ein neues Crafting-System und viel mehr will Mass Effect: Andromeda bieten. Zudem hat das Spiel vom Multiplayer von Mass Effect 3 gelernt und bietet daher schnellere und dynamischere Kämpfe - sowohl im Single- als auch im Multiplayer.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Release: 31. März 2017

Plattformen: PS4

Modi: Singleplayer

Entwickler: Ubisoft, South Park Digital Studios LLC, Ubisoft San Francisco

Publisher: Ubisoft

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Superhelden gegen Hamster im Trailer

Rangen die Grundschüler aus South Park in South Park: Der Stab der Wahrheit noch in einem Fantasy-Setting miteinander, machen sie im Nachfolger einen Sprung in neue Gefilde. In South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe dreht sich alles um das Thema Superhelden und darum, welche Gruppe das größere Superhelden-Franchise hat.

Wie immer setzt South Park dabei auf jede Menge derben Humor und Seitenhiebe in alle Richtungen, aber auch ein paar Neuerungen bringt Die rektakuläre Zerreißprobe mit sich. So gibt es nun unter anderem ein überarbeitetes Kampfsystem, sowie ein verfeinertes Loot- und Crafting-System, mit dem ihr eure Kräfte noch besser anpassen könnt.

Nach einer Verschiebung kommt South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe nun am 31. März 2017 zu uns.

Persona 5

Release: 4. April 2017

Plattformen: PS3, PS4

Modi: Singleplayer

Entwickler: Atlus, P Studio

Publisher: Atlus, Deep Silver

Persona 5 - E3-Trailer zum Anime-Rollenspiel

Auch Besitzer einer PS3 kommen dieses Jahr noch in den Genuss eines Rollenspiels. Mit Persona 5 kehrt die Reihe zum ersten Mal seit der PS2-Generation zurück auf die Heimkonsolen und bietet dabei nicht nur actionreiches Gameplay in typischer JRPG-Manier, sondern auch stylische Anime-Zwischensequenzen und eine spannende Story rund einen Gentleman-Dieb und seine Freunde.

Persona 5 mischt dabei High School-Drama mit übernatürlichen Elementen, Gesellschaftskritik und fantastischen Abenteuern. Nicht nur für Fans der Reihe könnte Persona 5 einer der spannendsten RPG-Titel des Jahres werden, wenn er am 4. April 2017 für PS3 und PS4 erscheint.

Divinity: Original Sin 2

Release: 2017

Plattformen: PS4,Xbox One, PC (bereits erschienen)

Modi: Singleplayer, Multiplayer

Entwickler: Larian Studios

Publisher: Larian Studios

Divinity: Original Sin 2 - Launch-Trailer zum Start des Early Access

Klassisch geht es bei Divinity: Original Sin 2 zu, das uns ein isometrisches, rundenbasiertes RPG verspricht, das sogar im Koop gespielt werden kann. Auf dem PC befindet sich der Nachfolger von Divinity: Original Sin bereits seit September 2016 im Early Access, dieses Jahr findet das durch Kickstarter finanzierte Fantasy-Rollenspiel auch seinen Weg auf die Xbox One.

Bis zu vier Spieler können via Drop-In/Drop-Out-Koop gemeinsam ins Abenteuer ziehen und sich an einer modernisierten Version klassischer, taktischer RPGs erfreuen. Divinity: Original Sin 2 lässt euch dabei wählen, welche Rasse und Origin-Story euer Charakter haben wird und lässt die Welt des Spiels dementsprechend auf euch reagieren. Dabei sollt ihr mehr Freiheit haben als noch im Vorgänger und zudem eine tiefgreifendere Story erfahren. Einen PvP-Arena Mode wird es außerdem geben, sodass ihr nicht nur mit, sondern auch gegen eure Freunde kämpfen könnt.

Einen festen Termin für den Konsolen-Release gibt es aktuell noch nicht.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom

Release: 2017

Plattformen: PS4

Modi: Singleplayer

Entwickler: Level-5

Publisher: Bandai Namco

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom - Trailer: Nach langer Funkstille wieder erste Gameplay-Szenen

Fans dürfen sich 2017 über eine Rückkehr von Ni no Kuni freuen. Der Nachfolger des beliebten PS3-Klassikers aus dem Jahr 2010 hört auf den Namen Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom und vereint erneut all das, was Fans am ersten Teil zu schätzen wussten.

Liebevolle Anime-Grafik soll erneut auf eine tiefgreifende und emotionale Geschichte treffen, in der ihr dieses Mal versuchen müsst, den Thron des Hauptcharakters zurückzuerobern. Dabei wird Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom eine Open World präsentieren, die ihr gemeinsam mit euren Begleitern erkunden dürft.

Wann Ni no Kuni 2 genau erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Ein während der PlayStation Experience veröffentlichter Trailer kündigte das JRPG für 2017 an.

Pyre

Release: 2017

Plattformen: PS4, PC

Modi: Singleplayer, Multiplayer

Entwickler: Supergiant Games

Publisher: Supergiant Games

Pyre - E3-Trailer zum Rollenspiel der Bastion-Macher

Nach Bastion und Transistor macht sich Supergiant Games an ihr drittes Spiel, das auf den Namen Pyre hört und wie die Vorgänger vor allem durch eine liebevolle, einzigartige und malerische Grafik auf sich aufmerksam macht.

Dieses Mal seid ihr allerdings nicht allein unterwegs (sofern wir das sprechende Schwert in Transistor nicht mitzählen), sondern als Teil einer Gruppe. Denn bei Pyre handelt es sich um ein Party-basiertes RPG, in dem ihr eine Bande Exilierter durch ein mystisches Fegefeuer in Richtung Freiheit lotsen müsst.

Zusätzlich zur Singleplayer-Kampagne bietet Supergiant Games mit Pyre erstmals einen Versus-Modus für zwei Spieler, in dem ihr einen eurer Freunde in den Showdowns des Spiels herausfordern könnt.

Einen Release-Termin für Pyre gibt es noch nicht. Aktuell heißt es lediglich, das RPG solle 2017 erscheinen.

Ebenfalls erwähnenswert

Torment: Tides of Numenera (Release: 28. Februar 2017), Kingdom Come: Deliverance, Elex, Dragon Quest XI und Vampyr sind weitere RPGs, die ihr noch auf dem Schirm behalten solltet, die es aber leider nicht in unsere ausführlichere Auswahl geschafft haben.

Auf welches Rollenspiel freut ihr euch 2017 am meisten?