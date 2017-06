Hitman - Erste Episode jetzt kostenlos auf PS4 und Xbox One spielbar

Erst kürzlich gab Square Enix bekannt, dass man sich vom Hitman-Entwickler IO Interactive getrennt habe. Und die scheinen an der Feier ihrer Unabhängigkeit jetzt auch uns Spieler teilhaben zu lassen.

Denn aktuell ist die erste Episode des jüngsten IO-Spiels Hitman kostenlos auf PS4 und Xbox One herunterlad- und spielbar, Hinweise auf eine zeitliche Beschränkung gibt es nicht. In der ersten Episode könnt ihr euch in ein paar Übungsmissionen auf dem sogenannten Playground versuchen, es gibt aber auch zwei Story-Missionen, zwei Escalation-Contracts und 17 Achievements. Außerdem wird alles, was ihr im Spiel sammelt und freischaltet, ins komplette Spiel übernommen, so ihr es denn danach kauft.

Hitman erschien 2016 in insgesamt sechs Episoden, die seit Anfang 2017 auch im Paket angeboten werden. Unseren Test zum Spiel lest ihr hier.

