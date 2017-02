Horizon: Zero Dawn - Action-RPG der Killzone-Macher soll sich 8 Millionen Mal verkaufen

Horizon: Zero Dawn - Trailer

Horizon: Zero Dawn erscheint nächste Woche exklusiv für die PS4 und heimst aktuell reihenweise Kritiken ein, die voll des Lobes sind. Guerilla Games (die Macher der Killzone-Reihe) blicken mit ihrem Open World-Debüt allgemein in eine strahlende Zukunft. Auch die Analysten von SuperData Research zeigen sich sehr optimistisch, was Horizon: Zero Dawn angeht. Ihrer Prognose nach könnte sich der Titel noch in diesem Jahr bis zu sechs Millionen Mal verkaufen. (via Gamesindustry)

Insgesamt prophezeit SuperData Horizon: Zero Dawn sogar acht Millionen verkaufte Einheiten im Laufe der Zeit. Das Spiel könnte sich also zu einem echten Hit entwickeln, der mit Uncharted 4 und Metal Gear Solid 5 in einer Liga spielt. Durch die PS4-Exklusivität gehen die Marktanalysten auch davon aus, dass Horizon: Zero Dawn die Hardware-Verkäufe der PS4 ankurbeln wird.

Wie schätzt ihr den Erfolg von Sonys neuem Exklusivtitel ein?

