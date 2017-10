Nachdem die Nachricht heute schon kurzzeitig von einem Onlinestore geleaked wurde, trudelte nun die offizielle Bestätigung ein: Horizon Zero Dawn wird eine Complete Edition erhalten. Das twitterte der offizielle Account von PlayStation Europe soeben:

Unravel the mysteries of a world ruled by machines with #HorizonZeroDawn Complete Edition, including The Frozen Wilds, releasing Dec 6th. pic.twitter.com/YmoIBe2YTm — PlayStation Europe (@PlayStationEU) October 4, 2017

Diese beinhaltet nicht nur das Hauptspiel selbst, sondern außerdem die Erweiterung The Frozen Wilds, die am 7. November 2017 erscheinen wird. Auch die Complete Edition lässt nicht mehr lange auf sich warten. Sie soll bereits am 6. Dezember 2017 erscheinen, also nicht ganz einen Monat nach dem Erscheinen des Add-Ons, das Aloys Abenteuer in der postapokalyptischen Welt fortsetzt.

Mehr: Horizon Zero Dawn - Patch 1.33 verbessert New Game+ & Ultra Hard-Schwierigkeitsgrad

Wie viel die Complete Edition von Horizon Zero Dawn kosten soll, ist noch nicht bekannt. Play Asia (via The PlayStation Brahs), der Store, der heute vorschnell die Produktseite online stellte, verpasste der dort als "Game of the Year Edition" betitelten Version ein Preisschild von 49,99 US-Dollar. Allerdings war der Erscheinungstermin der 5. Dezember 2017, weshalb wir diese Information mit Vorsicht genießen sollten.

Mehr: Horizon Zero Dawn im Test - Meisterhafte Maschinenjagd

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds allein kostet 19,99 Euro beziehungsweise 17,99 Euro, wenn ihr Mitglied bei PlayStation Plus seid. Dank eines aktuellen Sales im PlayStation Store, der seine Exklusivtitel feiert, könnt ihr Horizon Zero Dawn bis zum 10. Oktober für 34,99 Euro anstatt 59,99 Euro kaufen.

Wartet ihr auf die Complete Edition von Horizon Zero Dawn oder schlagt ihr schon vorher zu?