Horizon Zero Dawn - Der DLC "The Frozen Wilds" hat einen Release-Termin

Es ist soweit: nachdem der DLC "The Frozen Wilds" zum PS4 Exklusivtitel Horizon Zero Dawn bereits auf der letzten E3 vorgestellt wurde, folgte heute nun der Release Termin. Am 8. November dürfen Spieler an der Seite Aloys eine verschneite Eiswüste erkunden, Maschinen bekämpfen und das Geheimnis im Herzen eines sagenumwobenen Berges lüften.

Versprochen werden außerdem neue Maschinen, tiefe Einblicke in die Hintergründe zur Geschichte und natürlich reichlich Belohnungen in Form von Loot. Wer vorbestellt, erhält einen exklusiven Avatar.

"The Frozen Wilds" erscheint am 8. November zu einem Preis von 19,99€, bzw. 14,99€ für Playstation Plus Mitglieder.