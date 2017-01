Horizon: Zero Dawn - Hat Goldstatus erreicht, erscheint pünktlich für PS4

Horizon: Zero Dawn für PS4 erscheint pünktlich am 1. März

Auf diese Nachricht haben PS4-Besitzer gewartet: Die Entwicklung am Actionspiel Horizon: Zero Dawn ist offiziell abgeschlossen, der Goldstatus ist erreicht. Das hat Game Director Mathijs de Jonge auf Twitter bekannt gegeben.

Somit kann der Titel pünktlich zum geplanten Release am 1. März für die PS4 erscheinen, eine Verschiebung des Spiels ist ausgeschlossen.

In Horizon: Zero Dawn schlüpft ihr in die Rolle der Jägerin Aloy, die in einer riesigen Open-World gegen gigantische Maschinen und ums Überleben kämpft. Kollegin Rae war kürzlich zu Besuch bei den Entwicklern von Guerilla Games, ihre umfangreiche Vorschau lest ihr hier.

Horizon: Zero Dawn - Story im Video: Worum geht es im Open-World-Epos für PS4?

