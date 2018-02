Das Abenteuer von Aloy gilt als das einer der herausragendsten Singleplayer-Titel des letzten Jahres. Jetzt haben die Entwickler von Guerrilla Games allerdings verraten, dass Horizon Zero Dawn im Laufe der Entwicklungen sogar einen funktionierenden Koop-Modus hatte, der am Ende leider aus dem fertigen Spiel gestrichen werden musste.

Im Rahmen der neuesten Noclip-Dokumentation, die einen Blick hinter die Kulissen von Horizon Zero Dawn bieten, sprach Game Director Mathijs De Jonge auch über die ersten Prototypen von Horizon Zero Dawn und wie die ursprüngliche Vision seines Teams ausgesehen hat.

"Am Anfang haben wir über Zwei Spieler-Koop nachgedacht, unser früher Prototyp hatte zwei Spieler. Das Spiel lief damals im Koop und es wirklich schön anzusehen. Aber wir haben das nicht in das fertige Spiel gepackt, weil uns die Entwickler gesagt haben, dass wenn wir Koop wollen, müssten wir auf etwa 50% der anderen Features verzichten, die wir uns vorgestellt hatten."

Kommt Horizon Zero Dawn 2 mit Couch-Coop?

Besonders interessant ist hier die Aussage von De Jong, dass man sich nur deswegen gegen den Koop-Modus entschieden hat, weil Horizon Zero Dawn das erste Spiel in diesem neuen Franchise war und deswegen alle Features haben sollte. Ein Sequel könnte auf die Features des Vorgängers aufbauen und damit also vielleicht den Zwei Spieler-Koop aus dem Prototypen zurückbringen.

Aber auch sonst steckt die Behind the Scenes-Doku voller interessanter Informationen. So war die Spielwelt von Horizon Zero Dawn ursprünglich etwa 50 Mal so groß wie die Karte des fertigen Spiels. Irgendwann habe das Team aber eingesehen, dass es unmöglich gewesen wäre, so viel Raum mit Inhalten zu füllen.

Hier könnt ihr euch die vollständige Dokumentation anschauen:

Wie hättet ihr einen Koop-Modus in Horizon Zero Dawn gefunden?