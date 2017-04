Horizon: Zero Dawn - Nachfolger soll noch mehr Maschinen & eine tiefgründige Story bieten

Horizon: Zero Dawn - Der Nachfolger würde mehr Maschinen bieten.

In einem Interview mit Game Informer haben einige Entwickler von Guerilla Games über einen möglichen Nachfolger zum PS4-Exklusiv-Hit Horizon: Zero Dawn geplaudert. Dabei ging es vor allem darum, was die mögliche Fortsetzung den Fans bieten würde.

Demzufolge sei das Team geehrt davon, wie die Spieler die Story aufnehmen und sich mit der Heldin Aloy emotional verbunden fühlen, so Narrative Director John Gonzalez (via wccftech).

"Sollte es ein Sequel geben, wäre es unser oberstes Ziel, diese Verbindung zu respektieren und unser bestes zu geben, eine ebenso tiefgründige Story zu erschaffen."

Der Art Director Jan-Bart van Beek sieht jedoch noch an anderer Stelle Verbesserungsbedarf. Er würde vor allem mehr Maschinenwesen in die Spielwelt packen:

"Es macht viel Spaß, sie (die Maschinen) zu designen, bauen, animieren und mit ihnen zu herumzuspielen. Ich wünschte, wir hätten 100 machen können. Aber die Realität sieht anders aus - sie erlaubt es dir nicht, hunderte Maschinen zu entwickeln."

Das vollständige Interview findet ihr in der Game Informer Ausgabe 298. Zuletzt berichteten wir über das Update 1.12 für Horizon mit 3D Audio-Support und Bugfixes. Unseren Test zum Open World-Abenteuer lest ihr hier.

Was wünscht ihr euch für eine mögliche Fortsetzung zu Horizon?

Horizon: Zero Dawn - Test-Video zum Open-World-Hit für PS4