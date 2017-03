Horizon: Zero Dawn - Sonys Sci-Fi-Abenteuer schlägt Zelda in UK-Charts

In Großbritannien kletterte der PS4-Exklusivtitel Horizon: Zero Dawn auf Platz der Charts - und schlägt somit Zelda: Breath of the Wild.

von Mirco Kämpfer,

07.03.2017 13:30 Uhr