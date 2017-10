Horizon Zero Dawn - Keine weiteren Addons nach The Frozen Wild geplant

The Frozen Wilds soll die einzige Erweiterung für das Open World-RPG Horizon Zero Dawn bleiben. Das stellte Guerilla Games auf Twitter klar, nachdem ein Spieler fragte, ob es der letzte DLC sein würde.

The Frozen Wilds entführt euch in die eisigen Wüsten des Abenteuers und erscheint am 8. November 2017. Wer den Titel noch nicht kennt, kann danach gleich zur Complete Edition greifen, die das Hauptspiel und das Addon vereint.

The Frozen Wilds will be the only expansion for Horizon Zero Dawn.