Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Patch 1.42 verbessert die Balance in Kämpfen

Mit einem Update auf Version 1.42 für Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds will der Entwickler Guerilla Games vor allem das Balancing in einigen Kämpfen verbessern.

Hauptsächlich wurden bestimmte Kämpfe in den Story-Missionen angepasst und in ihrem Schwierigkeitsgrad geändert. Was das genau bedeutet, geben die Angaben des Entwicklers auf Reddit leider nicht an. Außerdem werden allgemeine Verbesserungen für die Erweiterung The Frozen Wilds vorgenommen.

Die kompletten Pach Notes findet ihr hier:

Patch Summary

• Fixed combat balance issues for some players in the quest storyline of 'The Frozen Wilds' expansion.

• General improvements for 'The Frozen Wilds' expansion.

General Fixes

• Rebalanced the encounter with the three Frostclaws during the quest 'For The Werak' on Story, Easy and Normal difficulty. The damage done by the Frostclaws depends on how many Frostclaws are left during the encounter.

• Rebalanced the encounter with the Fireclaw during the quest 'The Forge of Winter' on Story, Easy and Normal difficulty.