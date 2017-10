In einem Interview mit GameSpot spricht Game Designer Tim Stobo über die kommende Erweiterung The Frozen Wilds für Horizon Zero Dawn. Dabei positioniert er sich auch in der Debatte um die Zukunft von großen Singleplayer-Spielen, die zuletzt von der Schließung des Entwicklers Visceral Games durch EA aufgekommen ist.

"Ich denke Horizon beweist, dass es eine Zukunft für hoch qualitative Einzelspieler-Erfahrungen gibt. Frozen Wilds beweist es erneut. [...] Es sieht so aus als gäbe es einige Veränderungen in anderen Teilen der Branche, aber bei Guerrilla konzentrieren wir uns nur darauf, großartige Geschichten zu erzählen."

Auch wenn der Singleplayer sicher nicht komplett verschwinden wird, so zeigt sich doch deutlich eine Verschiebung der Priorität hin zum Multiplayer und Games as a Service.

"Ich denke wir werden mehr Spiele wie Destiny sehen [...] aber wenn man sich mal die besten, hochgelobtesten Spiele aus diesem Jahr anguckt, dann sieht man Horizon, Zelda und Shadow of War. Es gibt eine Menge großartige Singleplayer-Erfahrungen. Wenn wir dazu noch mehr Online-Spiele bekommen, ist das gut für die Vielfalt, denke ich."

Mit Wolfenstein 2: The New Colossus, Assassin's Creed: Origins und Super Mario Odyssey erweitert sich die Liste mit hochkarätigen Einzelspieler-Games nun noch einmal um einige hochkarätige Titel.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds erscheint am 7. November exklusiv für die PS4 und PS4 Pro.