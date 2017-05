Umfrage der Woche - Nintendo Switch: Was muss Nintendo nachliefern?

Nintendo Switch - Was muss Nintendo nachliefern?

Vor knapp zwei Monaten kam die Nintendo Switch auf den Markt, und wenn wir aktuellen Angaben von Gamestop glauben dürfen, ist das Interesse an der portablen Heimkonsole ungebrochen. Viele Käufer findet die Switch schon einmal - aus den 2,74 Millionen Einheiten, die Nintendo allein im Launch-Monat März verkaufte, dürften damit längst 3 Millionen Einheiten geworden sein.

Mehr: Nintendo Switch - 1-2-Switch knapp 1 Mio. Mal verkauft & weitere Zahlen

Allerdings stellen sich nun zwei Fragen: Was erwarten sich Käufer in naher Zukunft von der Konsole? Und was muss Nintendo nachreichen, um neue Kunden zu gewinnen? Daher wollen wir in unserer aktuellen Community-Umfrage herausfinden, was euch bei der Nintendo Switch noch fehlt.