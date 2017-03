Injustice 2 - Kommt mit Mikrotransaktionen, ist aber kein Pay2Win

Für Echtgeld bekommt ihr in Injustice 2 sogenannte Source Crystals.

Das Kampfspiel Injustice 2 kommt mit Mikrotransaktionen. Es gibt eine Ingame-Währung namens "Source Crystals", die ihr mit Echtgeld bezahlen könnt. Ein Forum-Administrator des Netherrealm-Forums hat jetzt alle beruhigt, die schon böses befürchten.

Demnach könne man die Source Crystals nur nutzen, um kosmetische Items zu kaufen oder weitere seiner Charaktere auf Level 20 zu bringen. Sie würden dagegen nicht benötigt, um im Spiel voranzukommen und könnten nicht dafür benutzt werden, besseres Gear oder Gameplay-Vorteile zu kaufen. Pay2Win würde es bei Injustice 2 nicht geben.

"Source Crystals can be purchased using real money but aren't required to progress or advance in the game and can't be used to purchase Gear or an advantage in gameplay," writes GypsyWB. "We value our community and want to be clear - you cannot 'pay to win' with Injustice 2."