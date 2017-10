Injustice 2 - Nintendo Switch-Version könnte funktionieren, meint Game Director

Injustice 2 gehört zu den besten Kampfspielen für PS4 und Xbox One - in unserem Test vergaben wir satte 88 Punkte. Da es abgesehen von Arms und Pokémon Tekken DX auf der Switch noch an Fighting Games mangelt (und ein Super Smash Bros. Switch auf sich warten lässt), fragten die Kollegen von GameSpot den Game Director Ed Boon nach einer Umsetzung - und die Antworts lässt Switch-Fans Hoffnung schöpfen.

Ed Boon könnte sich eine Switch-Version vorstellen, obwohl es technische Hürden gibt:

"Es sind ziemlich unterschiedliche Hardwarearchitekturen. Es ist nicht so, dass du einfach von einer PS4 zur Switch wechseln kannst. Daher denke ich, wir müssten so etwas wie ein externes Team einrichten. Beim Art-Team haben wir genügend Leute, um drei Konsolen-SKUs zu machen - und das wäre was, was wir ausarbeiten müssten."

Zur Erklärung: Mit SKU ist Stock Keeping Unit gemeint, die PS4 Pro ist dabei eine geine SKU unabhängig von der PS4 und PS4 Slim und die Xbox One S wiederum eine eigene SKU abgesehen von der Xbox One oder Xbox One X. Intern dürften daher nicht ausreichend Kapazitäten im Art-Team zur Verfügung stehen, um auch noch die Switch in Erwägung zu ziehen.

Davon abgesehen glaubt Ed Boon aber, dass es sehr unterhaltsam wäre, Injustice 2 auf der Nintendo Switch zu spielen.

"Man könnte Turniere machen. Jeder kommt mit seinem eigenen Gerät vorbei und du könntest ein komplett strukturiertes Tournament-System haben, jeder spielt parallel und sowas."

Auch wenn der Game Director einem Port nicht abgeneigt ist - eine Ankündigung sieht anders aus. Vielleicht bekommen Switch-Besitzer ja aber später eine Art Complete Edition mit allen DLCs.