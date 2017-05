Injustice 2 - Wertungsspiegel zum Batman-Prügler

Batman und Superman sind wieder im Clinch. Und die Fans dürfte es freuen.

Injustice 2 ist endlich erschienen und wir können jetzt die Bühne frei machen für die überaus positiven Reviews, die das Spiel aktuell international einfährt. Der Metascore liegt aktuell bei 88 Punkten. Klar, die Datenlage fällt auch noch ein bisschen dünn aus - nur elf Reviews finden sich derzeit zur PS4-Fassung auf Metacritic - aber dafür sind bereits namhafte Publikationen vertreten.

Gaming-Seite Wertung GameSpot 90 Game Informer 90 IGN Spain 90 Twinfinite 90 Multiplayer.it 87 IGN Italia 86 SpazioGames 85 Eurogamer Italy 80

Darüber hinaus schreibt Destructoid, dass man sich das Spiel auf jeden Fall anschauen soll, wenn man sich auch nur entfernt für den ganzen DC-Kosmos und Fighting Games interessiert.

"Es ist die vollständige DC-Universe-Erfahrung, die Netherrealm Studios seit dem Vorgänger verwirklichen wollte. Allein die Singleplayer-Kampagne wurde so verbessert, dass man für eine ganze Weile offline bleiben kann, sofern einen das Gear-System interessiert."

Dieses Gear-System bezeichnet die unzähligen sammelbaren Items und Ausrüstungsgegenstände, die Netherrealm ins Spiel integriert hat. Eurogamer kritisiert selbiges zwar, weil ausrüstungsbasierte Stat-Boosts in einem Prügler immer Probleme machen, empfiehlt Injustice 2 aber dennoch, weil es Fighting Game-Fans die volle Packung von all dem liefert, was sie sich wünschen: Flüssige Animationen, ein tolles Kampfsystem, unglaublich viele Details wie charakterspezifische Tutorials und ein Offline-Tournament und, und, und. Fast alle Publikationen teilen exakt diese Einschätzung. GameSpot schreibt:

"Mit KI-Kämpfen, Online- und lokalen Versus-Matches, dem abwechslungsreichen Multiverse-Modus und einer beeindruckenden Story-Kampagne bietet Injustice 2 unzählige Möglichkeiten, sich mit den Prügeleien die Zeit zu vertreiben und sich selbst herauszufordern - und es wird an keiner Stelle repetitiv."

Wir selbst sitzen ebenfalls an unserem Review-Artikel. Sobald verfügbar, werden wir den natürlich prominent verlinken, damit ihr auch unsere Meinung auf DCs neuen Kampf der Titanen nachlesen könnt.

