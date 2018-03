Universal hat mit Jurassic World Alive ein Augmented Reality-Spiel für iOS und Android angekündigt, das stark an Pokémon GO erinnert. Ihr seid ein Mitglied der sogenannten "Dinosaur Protection Group" und legt euch auf eurem Smartphone oder Tablet eine Dinosammlung zu, indem ihr zum Beispiel reale Umgebungen absucht und Standorte der Riesenechsen aufspürt - ähnlich also wie im immer noch populären Pokémon Mobile-Spiel.

Allerdings müsst ihr nicht zwangsläufig das Haus verlassen, um eure Sammlung zu vergrößern: Auf Wunsch lasst ihr eine virtuelle Drohne losfliegen, die dann Dino-DNA für euch sammelt. Diese kann dann unter anderem auch genutzt werden, um eigene Kreationen zu erschaffen. So könnt ihr bequem von daheim aus eure Sammlung vergrößern. Über 100 Riesenechsen sind zum Start geplant. Dabei sollen auch Kämpfe gegen die Dinos anderer Spieler möglich sein.

Für die Entwicklung zeichnet das kanadische Entwicklungsstudio Ludia verantwortlich und bringt zudem einige Jurassic Park-Erfahrung mit. Vor Jurassic World Alive entwickelte Ludia unter anderem Jurassic Park Builder (2012) und Jurassic World: The Game (2015).

@JWorldAlive is bringing your favorite dinosaurs to LIFE this Spring! Pre-register at https://t.co/chKWBANGMw and receive an in-game incubator at launch! #JurassicWorldAlive pic.twitter.com/2BKGwYJ2la