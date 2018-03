Kein ReCore 2 - Entwickler arbeitet an zwei neuen Marken

ReCore hatte zwar interessante Ideen, konnte aber nicht auf ganzer Länge überzeugen. Damit reichte es wohl weder zum Kritikerliebling, noch zum Verkaufserfolg. Entwickler Armature wendet sich dementsprechend neuen Projekten zu - offenbar sogar gleich zwei neuen IPs.

Some exciting projects happening at Armature: an original IP console project; an original IP VR project; co-development on Fortnite... and we are having a blast doing it!

We are seeking ENGINEERS to join our talented teams on these awesome projects! https://t.co/mplwFke530 pic.twitter.com/JS4a5CAsWj