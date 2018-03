Seit dem Release von Kingdom Come: Deliverance ist knapp ein Monat vergangen und bisher haben die Entwickler von Warhorse nicht alle Versprechen gehalten, die sie als Stretchgoals auf Kickstarter genannt haben. Fans warten weiterhin auf den DLC, der eine Questkette mit einer spielbaren weiblichen Figur, den Turniermodus und einen Hundebegleiter ins Mittelalter-RPG einführen soll. Für Unterstützer auf Kickstarter sollen diese Inhalte kostenlos kommen.

Warhorse legt Fokus auf Patches

Nach einer kritischen Meldung von Polygon, die näher auf diese Versäumnisse eingeht, meldet sich Chefentwickler Daniel Vávra jetzt auf Twitter zu Wort. Offenbar haben die Arbeiten an den neuen Inhalten bereits begonnen.

Currently we are already working on animations for the dog and tournament is partially scripted and will also be part of some future DLC. 2/3 — Daniel Vávra ? (@DanielVavra) March 8, 2018

"Aktuell arbeiten wir bereits an den Animationen für den Hund und das Turnier ist teilweise geschrieben und wird Teil eines zukünftigen DLCs sein."

Der Fokus des Entwicklerteams liegt aber laut Vávra weiterhin weniger auf den neuen Inhalten, sondern auf Patches und dem Polishing des Spiels.

So only thing that we said is, that we are currently focusing on patches and polishing the game. We will deliver these things later, but currently we dont have any exact dates set in stone. 3/3 — Daniel Vávra ? (@DanielVavra) March 8, 2018

"Was wir sagen ist also, dass wir uns aktuell auf Patches und Polishing des Spiels konzentrieren. Wir werden diese Dinge später abliefern, aber gerade haben wir kein exaktes Datum in Stein gemeißelt."

Eine gute Nachricht für KCD-Fans, denn kurz nach Release von KCD war der Gratis-DLC nach eigener Aussage "noch kein Thema" für Warhorse. Wie lange die Entwickler an den Zusatzinhalten werkeln werden, bleibt jedoch unklar. Wir halten euch über den Release des ersten DLCs auf dem Laufenden.

Übrigens soll der große Patch 1.3 in Kürze für PS4 und Xbox One live gehen und unter anderem das Schlösserknacken vereinfachen und eine "Save and Exit"-Funktion einführen. Für PC ist das Update bereits draußen, Konsolen-Spieler sollten sich also auch nicht mehr lange gedulden müssen.