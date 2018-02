Entwickler Warhorse hat den Patch 1.03 für das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht. Ab sofort könnt ihr das knapp 16 GB große Update auf der PS4 herunterladen, für die Xbox One war der Patch zum Zeitpunkt unserer Überprüfung noch nicht live (10:40 Uhr).

Aus dem Changelog von Patch 1.03 geht hervor, dass sich das Update unter anderem um die Anpassung des Stealth-Gameplays kümmert, so werden etwa die Stealth Kills angepasst. Außerdem gibt es weitere kleinere Optimierungen und ein paar Fehler, die während Quests auftreten können, wurden behoben. (Quelle: playstationlife.net)

Schätzungsweise über 500.000 Mal verkauft

Erfolgreicher Start für Kingdom Come: Deliverance

Angepasstes Stealth und Stealth Kills

Personen werden allmählich schmutziger

Zusätzliche Quest-Bugs behoben

Verschiedene Optimierungen

Nach 1.03 ist natürlich nicht Schluss. Bereits vor wenigen Tagen hatten die Entwickler bekannt gegeben, dass in etwa zwei Wochen der nächste Patch ausgerollt werden soll, der sich haupotsächlich um einige technische Fehler wie auftretende Frame-Drops kümmern soll.

Kingdom Come: Deliverance ist seit dem 13. Februar 2018 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich, unseren Test zum Rollenspiel lest ihr hier.

