Kingdom Come: Deliverance besticht durch seine lebendige Spielwelt und die großartige Mittelalter-Atmosphäre. Aber der ambitionierte Titel kämpft noch mit einigen technischen Schwierigkeiten. Zumindest zum Teil behebt die der sogenannte Day One-Patch.

Konsolenbesitzer, die Kingdom Come: Deliverance auf PS4 oder Xbox One spielen, warten aktuell allerdings immer noch auf das neueste Update. Diverse Bugs wie Einbrüche der Framerate und viele Fehler im Zusammenhang mit den Quests sollen erst in zwei Wochen behoben werden.

Aktueller Patch kommt "so bald wie möglich" für PS4 & Xbox One

Creative Director Daniel Vávra gibt jetzt via Twitter bekannt, dass der "neueste Patch" auf dem PC bereits live sei. Für PS4 und Xbox One soll das Update "ASAP" erscheinen, also so bald wie möglich. Dabei handelt es sich um die Version 1.03 auf der PS4 und um Version 1.0.0.118 auf der Xbox One. Außerdem erklärt der Warhorse-Gründer, dass die PS4-Updates 1.01 und 1.02 identisch seien, es handele sich dabei lediglich um Regions-Unterschiede.

Hello guys, we are aware about the bugs that could happen and working hard on fixing them. Steam has latest patch already, console owners will get this patch (1.0.3 for PS4, 1.0.0.118 Xbox) ASAP. PS4 patches 1.0.1 & 1.0.2 are the same, the difference is only in territory. 1/1 pic.twitter.com/6w0f0vCiKJ — Daniel Vávra ? (@DanielVavra) February 13, 2018

Quest-Bugs & Framerate-Einbrüche werden in 2 Wochen behoben

Der nächste Patch ist in Arbeit und soll in ungefähr zwei Wochen ausgerollt werden. Das Update dreht sich dann in erster Linie um Fehler im Zusammenhang mit Quests und "andere Probleme wie Frame-Drops". Zusätzlich gibt es noch ein amüsantes Glitch-Video aus dem mittelalterlichen Alltag von Kingdom Come: Deliverance.

2/2 Next patch is coming soon and will fix lot of quest bugs and other issues like frame drops. Expected release in approx 2 weeks. And BTW my favorite so far is this one... :) https://t.co/L68nI6OFkq — Daniel Vávra ? (@DanielVavra) February 13, 2018

Währenddessen ärgern sich manche Backer, die Kingdom Come: Deliverance per Crowdfunding unterstützt haben: Einige der Kickstarter-Belohnungen wurden komplett gestrichen und andere verzögern sich.

