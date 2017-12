Kingdom Hearts 3 - Leak zeigt Screenshots aus neuer Monster AG-Welt

Kingdom Hearts 3 wird uns erstmals in der Reihe auch in die Welten der Pixar-Animationsfilme verschlagen. Im Forum ResetEra veröffentlichte der User Wrestleman nun zwei Screenshots, die Gameplay-Szenen aus einer Monster AG-Welt zu zeigen scheinen.

Wrestleman gibt jedoch auch selbst an, dass er nur über Umwege an die Bilder gekommen sei. Es ist also nicht klar, ob es sich dabei wirklich um echte Bilder handelt. Grafik-Stil und HUD entsprechen ziemlich genau dem, was im offiziellen Toy Story-Trailer bereits zu sehen war.

Sollten die Screenshots echt sein, erweitert sich die Liste der Pixar-Welten damit um einen weiteren Platz. Bereits bekannte Disney-Welten sind Toy Story, Baymax, Rapunzel: Neu verföhnt und Herkules. Square Enix will sich im dritten Teil auf weniger, dafür aber detailliertere Welten konzentrieren, also noch in den Vorgängern. Auch die Twilight Town und das Alte Herrenhaus werden wieder mit dabei sein.

Das Spiel wurde bereits 2013 auf der E3 angekündigt. Seitdem müssen sich die Fans in Geduld üben. Square Enix erklärte die lange Entwicklungszeit u.a. damit, dass während der Entwicklung auf die Unreal Engine 4 umgestellt wurde. Kingdom Hearts 3 soll 2018 erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.