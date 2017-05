Kingdom Hearts 3 - Neues Gerücht bestätigt Release 2018

Kingdom Hearts 3 erscheint wohl erst 2018.

Ende April berichteten wir, dass Präsentations-Folien von Square Enix zufolge Kingdom Hearts 3 wohl nicht mehr 2017 erscheinen wird. Dieses Gerücht wurde nun vom Twitter-User RedMakuzawa bestätigt, der Informationen aus einer nicht genannten Quelle erhalten haben will.

Demzufolge war ein neuer Trailer für Kingdom Hearts 3 bereits für den April geplant, soll nun aber doch erst auf der E3 gezeigt werden. Aufgrund von Entwicklungsproblemen soll das Rollenspiel erst 2018 veröffentlicht werden.

Interessant hierbei ist, dass von "Schnitten" die Rede ist, sodass es keine weiteren Verschiebungen geben soll. Möglich also, dass die Entwickler Kompromisse eingehen müssen, um das Spiel "rechtzeitig" fertig zu bekommen. Das ist jedoch wilde Spekulation.

