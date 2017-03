League of Legends - Immer wieder nehmen Fans das Spiel sehr ernst.

Wir alle kennen sie, die Clips von Spielern, die während einer Partie Counter-Strike, League of Legends oder Co. ausrasten - da wäre zum Beispiel der Junge, der unbedingt Unreal Tournament spielen wollte oder der League of Legends-Fan, der vor Wut ein Loch in die Wand boxte. Doch selbst nach diesem Maßstab sorgt das, was sich in einem chinesischen Internetcafé zugetragen haben soll, für ungläubige Blicke.

Wie China Press berichtet, habe ein League of Legends-Spieler seinen Kopf in den Bildschirm gerammt, weil er sich über seine Team-Mitglieder aufregte. Die sollen sich nämlich so schlecht angestellt haben, dass die Gruppe mehrmals hintereinander verlor, was in einer Rangabstufung des Spielers mündete.

Weiter meldet China Press, dass der League of Legends-Spieler aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus eingewiesen wurde. Wie es aktuell um seinen Gesundheitszustand steht, ist jedoch nicht bekannt.