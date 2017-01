Lego Worlds - Mix aus Lego & Minecraft für Nintendo Switch bestätigt

LEGO Worlds

Nach und nach erreichen uns immer wieder neue Bestätigungen von Entwicklern und Publishern, die ihre Spiele auch für die kommende Nintendo Switch anbieten. Jetzt wissen wir beispielsweise auch, dass das Sandbox-Abenteuer Lego Worlds für die neue Nintendo-Konsole geplant ist.

Die Bestätigung kommt via Twitter. Dort gaben die Entwickler von Traveller's Tales auf die Frage nach ihren Nintendo Switch-Plänen bekannt, dass sie derzeit Portierungen von Lego City Undercover und eben Lego Worlds planen.

@jamievere currently we have announced that we are planning to release LEGO City and LEGO Worlds on switch