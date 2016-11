Level Up! - Das ist das Team der neuen GamePro

Das Team der neuen GamePro

»Wer zum Teufel ist das eigentlich?!« werdet ihr euch vielleicht in den letzten Wochen und Monaten gefragt haben, wenn ihr auf GamePro.de unsere Artikel gelesen habt.

Verdenken können wir euch das nicht, denn immerhin tauchen seit einiger Zeit immer wieder neue Namen und Gesichter auf, um euch die neusten Infos aus der Welt der Videospiele zu präsentieren. Wird Zeit, dass wir uns mal ordentlich vorstellen: »Hi! Wir sind das neue Team von GamePro.de!«

Wie Heiko euch bereits verraten hat, hat sich einiges getan. GamePro.de hat nicht nur einen schicken neuen Look, der euch vor allem das Surfen auf Tablets und Smartphones erleichtern soll, sondern zudem ein größeres Team, das sich zur Aufgabe gemacht hat, euch nicht nur mit aktuellen News und Tests, sondern auch mit Videos, Meinungen, Specials und vielem mehr rund um unser Lieblingshobby zu versorgen.

Wer genau hinter »Wir« steckt, das erfahrt ihr hier! Wir freuen uns darauf, zukünftig (noch mehr) für euch schreiben und mit euch über Spiele zu quatschen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da dabei seid! Natürlich werden wir auch hier in den nächsten Tagen immer wieder vorbeischauen und eure Fragen beantworten, damit ihr uns besser kennenlernen könnt.

In diesem Sinne: Bühne frei für das Team der neuen GamePro!

Heiko Klinge, Chefredakteur

@HeikosKlinge

Lieblings-Spiele: Super Mario Kart, Uncharted 2, Forza Horizon 3, The Witcher 3, Final Fantasy 8, alle Zeldas

Lieblings-Genres: RPGs, Action-Adventures, Sport- und Rennspiele

Was ihr noch nicht über mich wusstet: In den letzten Fussball-Manager-Spielen von EA Sports wird bei Spielen in Wolfsburg ein von mir geschossenes Stadionfoto gezeigt.

Rae Grimm, Head of GamePro.de

@freakingmuse

Lieblings-Spiele: Mass Effect-Reihe, Dragon Age-Reihe, Batman: Arkham City, Uncharted 4, FTL: Faster Than Light, Left4Dead 2, Starbound, Skyrim, Transistor, Don't Starve, Doom 2

Lieblings-Genre: RPGs, Action-Adventures, Third-Person-Shooter

Was ihr noch nicht über mich wusstet: Ich habe mal während einer Fotoausstellung aus Versehen meine eigene Hose angezündet, während ich sie noch an hatte, und es hat keinen meiner Freunde überrascht, weil ich sehr gut darin bin, Dinge aus Versehen anzuzünden.

Markus Schwerdtel, Mitglied der Chefredaktion

@Kargbier

Lieblings-Spiele: The Witcher 3, Overwatch, Red Dead Redemption, Downwell, Pokémon Go

Lieblings-Genre: RPGs, Runden- und Aufbaustrategie, Open-World-Action, Rennspiele

Was ihr noch nicht über mich wusstet: Entgegen meinem zugegeben selbstverschuldet via Social Media erzeugten Image ernähre ich mich zu 80 Prozent vegetarisch, ist einfach gesünder.

Michael Graf, Mitglied der Chefredaktion

@Greu_Lich

Lieblings-Spiele: The Witcher 3, Skyrim, Diablo 3, Mass Effect 2, Thief, Portal, Stellaris, System Shock 2, Baldur's Gate 2, Gothic 2, Civilization 5, Total War, Homeworld

Lieblings-Genre: Solo- und Action-Rollenspiele, Runden-,Echtzeit- und Aufbaustrategie sowie ein bisschen Action und Shooter

Was ihr noch nicht über mich wusstet: Ich hatte als Kind Angst vor Space Quest. Da gab's eine Sequenz, wo man im rasenden Schwebegleiter Felsbrocken ausweichen musste - und mein Bruder brachte mich ums Verrecken nicht dazu, das zu spielen. Da konnte man ja sterben! Keine Ahnung, wie aus mir jemals ein Spieler geworden ist.

Kai Schmidt, Redakteur

@GamePro_de

Lieblings-Spiele: Fast alle Zeldas, alle Uncharteds, GTA 5, Red Dead Redemption, Darksiders 1, Star Wars: Knights of the Old Republic, Black, fast alle Mortal Kombats, Batman: Arkham City, The Elder Scrolls 5: Skyrim, The Revenge of Shinobi, Final Fantasy 3 (6), Contra 3 und noch viel mehr alter Kram

Lieblings-Genre: Action, Shooter, Action-Adventures, gerne auch Wrestling und gelegentlich mal ein Rollenspiel

Was ihr noch nicht über mich wusstet: Ich habe seinerzeit so einen Narren an Capcoms wundervollem, damals noch indiziertem Commando (C64) gefressen, dass ich es ohne Trainer achtmal hintereinander durchgespielt habe - das war ja eins dieser Spiele, die nach dem letzten Level von vorne beginnen. Im neunten Durchlauf wurde es mir dann doch langweilig, und ich habe ausgeschaltet.

Tobias Veltin, Redakteur

@FrischerVeltin

Lieblings-Spiele: Halo-Serie, Pro Evolution Soccer, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Forza Motorsport- und Horizon-Serie, Red Dead Redemption, Dead Space, Sniper Elite

Lieblings-Genre: Shooter, Action-Adventures, Sport- und Rennspiele, Jump&Runs, Multiplayer-Spiele

Was ihr noch nicht über mich wusstet: Ich habe mehrere Jahre Billard in einem Verein gespielt. Allerdings nicht den schnöden Kneipensport Pool. Sondern die puristische, die Mutter aller Billard-Varianten: Carambolage.

Mirco Kämpfer, Redakteur

@MirCommander

Lieblings-Spiele: Final-Fantasy-Serie, Metal-Gear-Solid-Serie, Destiny, Rocket League, Rayman Legends

Lieblings-Genre: Action, Action-Adventures, Jump&Runs, Shooter

Was ihr noch nicht über mich wusstet: Beim damaligen Redaktions-Turnier zu Mario Kart 8 schaffte ich es von über 20 Teilnehmern auf den vierten Platz - obwohl ich seit Jahren kein Mario Kart mehr gespielt hatte. Aufgrund eines Fehlers wurde mir jedoch die Urkunde für den 2. Platz ausgehändigt. GameStar-Kollege Johannes Rohe (der wahre Zweitplatzierte) ist mir deswegen noch heute böse.

Hannes Rossow, Redakteur

@Treibhausaffekt

Lieblings-Spiele: Final Fantasy 9, The Elder Scrolls 3:Morrowind, Demon's Souls, Snake Rattle 'n' Roll, Red Dead Redemption, Rocket League, Super Mario Bros. 3, Crash Team Racing

Lieblings-Genre: RPGs, Action-Adventures, Shoot 'em ups, Platformer, Twin-Stick-Shooter, Arcade, Rogue-likes, Experimentelles

Was ihr noch nicht über mich wusstet: Ich habe einmal mit Freunden an einem offiziellen PES-Turnier teilgenommen. Wir traten in Anzügen auf, gaben uns wie distanzierte Super-Profis und schieden dann allesamt sang-, klang- und torlos in der Vorrunde aus.

Dom Schott, Redakteur

@R3nDom

Lieblings-Spiele: Monkey Island, Dragon Age: Origins, Civilization 5, Skyrim, Uncharted 4, Unreal Tournament 3, Inside, Telltales The Wolf Among Us, Fran Bow, XCOM

Lieblings-Genre: Point&Click- / Action-Adventures, RPGs, Shooter, Echtzeit- / Runden- /Aufbaustrategie, Jump&Runs, experimenteller Indie-Krams

Was ihr noch nicht über mich wusstet: Als ich im zartesten Kindesalter erstmals Monkey Island erleben durfte und mir mein Vater geduldig Text um Text vorlas, war ich vom Grog-Rezept begeistert. Zu Weihnachten wünschte ich mir dann alle Zutaten, die die Piraten im Spiel nennen (inklusive Batteriesäure, Rum und Schmierfett), um selber Monkey-Island-Grog zu brauen. Ich warte noch heute auf die Erfüllung dieses Wunsches.

Tim-Philipp Hödl, Redakteur

@DieserHoedl

Lieblings-Spiele: Uncharted 4, The Witcher 3, Bloodborne, Journey, The Wolf Among Us, Vampire: The Masquerade - Bloodlines, Deus Ex, Deadly Premonition, Silent Hill 2

Lieblings-Genre: RPGs, Action-Adventures, Horror, Shooter, Adventures

Was ihr noch nicht über mich wusstet: Eines der ersten Spiele, die mir mein Vater in die Hände drückte, war Tomb Raider. Obwohl meine Mutter nicht ganz einverstanden war. In meinem kindlichen »ätsch, bätsch«-Denken wollte ich sie damit natürlich noch ein bisschen aufziehen und erfand Geschichten von unheimlich brutalen Kämpfen - bis sie mir Tomb Raider einfach wegnahm.

Chris Kriszak, Volontär

@CKriszak

Lieblings-Spiele: The Elder Scrolls 3: Morrowind, Crusader Kings 2, Mount & Blade Warband, Dark Souls, Jagged Alliance 2, Gothic 1-2, Read Dead Redemption

Lieblings-Genres: RPGs, Open World, Walking Sims, Roguelikes, Grand Strategy, Flugsims

Was ihr noch nicht über mich wusstet: Hätte mir nicht träumen lassen, dass ich mein Studium mal mit einer Arbeit über die Mythologie der Elder-Scrolls-Reihe abschließen würde.

Philipp Neubauer, Social Media Manager

@Setup_Wizard

Lieblings-Spiele: Overwatch, Bloodborne, BioShock

Lieblings-Genre: RPGs, MMOs

Was ihr noch nicht über mich wusstet: Ich habe das erste offizielle Street Fighter-Turnier von Webedia organisiert, bei dem ich mich dann aber in der Vorrunde blamierte: Ich bin ausgeschieden, ohne eine einzige Runde zu gewinnen. Schuld waren der Stress und das heiße Wetter.