Life is Strange: Before the Storm - Hauptcharakter Chloe bekommt eine neue Fähigkeit spendiert

Das Prequel zu Life is Strange wird bekanntlich auf den Namen Life is Strange: Before the Storm hören und statt Max Caulfield Chloe Price zum Hauptcharakter machen. Bereits im Vorfeld war bekannt, dass Chloe, anders als Max, nicht über übernatürliche Fähigkeiten wie das Zurückspulen der Zeit verfügen wird.

Dennoch wird Chloe im Prequel eine ganz eigene Spielmechanik mit sich bringen, wie Entwickler Deck Nine im Interview mit IGN auf der gamescom 2017 bestätigt haben. Diese soll auf den Namen "Talk Back" hören und dem Spieler ermöglichen, die buchstäblichen roten Knöpfe von Spielcharakteren zu finden und diese auszunutzen, um weiter zu kommen. Diese Fähigkeit sei nicht übernatürlich und passe zu Chloe's aufbrausendem Temperament.

Das solle aber nicht bedeuten, dass es in Life is Strange: Before the Storm komplett ohne übernatürliche Ereignisse zur Sache geht. Sonderlich ins Detail gingen die Entwickler nicht, von offizieller Seite hieß es allerdings:

"Auch wenn Chloe keine übernatürliche Fähigkeit hat, [...] wird ihr Leben definitiv seltsame und übernatürliche Elemente enthalten."

Life is Strange: Before the Storm wird am 31. August 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.