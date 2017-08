Die Trophäen-Liste des kommenden Life is Strange-Prequels Before the Storm wurde auf PSN Profiles veröffentlicht und den Kollegen von Pushsquare ist ein kleines Detail aufgefallen, das den ein oder anderen Trophäenjäger missmutig stimmen könnte.

Die allerletzte Errungenschaft auf der Liste ist nämlich eine Gold-Trophäe, die wir erhalten, wenn wir die Bonus-Episode "Farewell" abschließen - und die ist ausschließlich in der Deluxe-Version des Spiels enthalten. Das bedeutet, dass Käufer der Standard-Edition des Spiels keine Platin-Trophäe ergattern können, die bekanntermaßen nur in der Bildschirmecke aufploppt, wenn alle anderen Trophäen freigeschaltet wurden. Wer Life is Strange: Before the Storm also zu 100 Prozent abschließen will, muss ein paar Euro mehr bezahlen. Ob die Bons-Episode auch irgendwann separat veröffentlicht wird, ist nicht bekannt.

Die Deluxe Version von Life is Strange: Before the Storm kostet rund 25 Euro und enthält neben der Bonus-Episode, in der wir Max spielen dürfen, drei weitere Outfits für Chloe und einen Mixtape-Modus, mit dem wir die Ingame-Musik in ruhigen Momenten verändern können. Der Preis der Standard-Edition der drei Episoden umfassenden Season beträgt hingegen rund 17 Euro.

Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm erscheint am 31. August 2017 für PS4, Xbox One, PC und vielleicht irgendwann auch für die Nintendo Switch - das haben die Entwickler zumindest nicht ausgeschlossen. Mehr Infos zum Episoden-Adventure liefert euch unsere Preview.