Life is Strange - Prequel angeblich in Arbeit, erste vermeintliche Bilder aufgetaucht

Der Überraschungserfolg von Life is Strange hat dafür gesorgt, dass schnell die Frage aufkam, ob es mit dem Franchise weitergehen wird. Mittlerweile ist schon längere Zeit klar, dass es Life is Strange 2 geben wird und dass der Nachfolger im selben Universum spielen wird. Arcadia Bay als Schauplatz sei aber unwahrscheinlich und auch Chloe und Max sollen nichts zwangsläufig wiederkehren. Jetzt sind aber Screenshots aufgetaucht, die eine andere Sprache sprechen.

Wie die französische Seite Gamekult (via NeoGAF) berichtet, ist neben dem eigentlichen Nachfolger auch ein Prequel in Arbeit, das aber nicht bei den Entwicklern von Dontnod Entertainment entstehen wird. Vielmehr sei das Team von Deck Nine Games mit dem Projekt beauftragt worden. Sogar Screenshots sind schon zu sehen, die unter anderem Momente zwischen Chloe und Rachel zeigen, dem Mädchen, das in der ersten Life is Strange-Staffel als vermisst gilt.

Life is Strange - Prequel ansehen

Weitere Informationen zum möglichen Life is Strange-Prequel sollen uns im Rahmen der E3 2017 erwarten. Die zweite Staffel zum Hauptspiel soll von dem Projekt aber unberührt bleiben und wird vermutlich einen neuen Cast an Figuren vorstellen und begleiten.

Hättet ihr Lust auf die Vorgeschichte zu Life is Strange?