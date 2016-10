Little Nightmares - Interaktive Demo zum Grusel-Jump'n'Run erschienen

Little Nightmares

Little Nightmares feiert Halloween mit dem Release einer interaktiven Demo, die Spielern die Gelegenheit bietet, den geheimnisvollen Schlund zu erkunden. Der Schlund ist eine riesige treibende Insel voller verlorener Seelen. In der Rolle des jungen Mädchens Six versuchen die Spieler hüpfend und schleichend diesem ebenso geheimnisvollen wie gruseligen Ort zu entkommen, wobei sie ständig auf der Hut vor hungrigen Küchenchefs bleiben müssen.

Die interaktive Demo von Little Nightmares steht auf der offiziellen Seite des Spiels zum Download bereit. Wer sich außerdem kostenlos registriert, dem winkt ein kostenloser DLC in Form einer exklusiven Tengu Maske für Six als Belohnung.

Little Nightmares erscheint 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Little Nightmares - Ankündigungstrailer zur neuen Indie-Marke von Bandai Namco