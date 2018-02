Mafia 3 - Complete Edition mit Hauptspiel und allen DLCs gelistet

Mafia 3 erhält aller Voraussicht nach eine Complete Edition, die für die PS4, die Xbox One und den PC erscheinen soll. Das geht zumindest aus einem Eintrag auf der PEGI-Website hervor. PEGI (Abkürzung für Pan European Game Infomation) ist ein europaweites System für Alterseinstufungen.

Bis auf die Einstufung "Ab 18" lassen sich auf der Seite noch keine Informationen zur Complete Edition entnehmen, wir vermuten allerdings, dass die Edition nach dem Prinzip der "Game of the Year"-Versionen funktioniert, also neben dem Hauptspiel alle bisher erhältlichen DLCs für Mafia enthalten wird. Bislang gibt es drei größere Story-DLCs:

Schneller Baby!

Unerforschte Ecken

Zeichen der Zeit

Einen konkreten Erscheinungstermin für die Complete Edition gibt es bislang noch nicht, wir halten ein Release im Laufe des Jahres 2018 aber für wahrscheinlich.

Mehr Infos zu Mafia 3 könnt ihr unserem Test zum Spiel entnehmen.