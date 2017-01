Mafia 3 - Heimliches PS4 Pro-Update bringt 4K-Auflösung & weitere Verbesserungen

Mafia 3

Mafia 3 hat nun PS4 Pro-Support. Ursprünglich zählte Sony das Action-Adventure noch zu den mehr als 30 Spielen, die direkt zum Launch der PS4 Pro von der neuen Hardware profitieren sollten. Später wurde es jedoch still um das Update, das inzwischen seinen Weg auf die Konsolen fand.

Trotz des heimlichen Updates haben die Kollegen von Digital Foundry ein Video auf die Beine gestellt, in dem sie uns die technischen Verbesserungen näher vorstellen. Demnach erreicht Mafia 3 im 4K-Modus nun eine Auflösung von 1440p. Solltet ihr kein 4K- sondern lediglich ein Full HD-TV-Gerät besitzen, wird die Auflösung via Downsampling auf 1080p angepasst. Zudem wurde an der Qualität der Schatten und des Motion Blurs geschraubt.

Bei der Framerate müssen wir aber geringe Abstriche machen, wenn sich Lincoln durch Gegnermassen schießt. Die meiste Zeit aber erreicht Mafia 3 auf der PS4 Pro stabile 30 Bilder Pro Sekunde. Hier könnt ihr euch das Video von Digital Foundry ansehen (via: VG247).

Werdet ihr wegen des PS4 Pro-Updates noch einmal in Mafia 3 reinschauen?