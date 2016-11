»Majora's Mask - Terrible Fate« - Der vielleicht beste Fan-Film aller Zeiten

Der N64-Klassiker The Legend of Zelda: Majora's Mask hat seine eingeschworene Fangemeinde vor allem dank der düsteren Stimmung des Spiels aufgebaut. Der beeindruckende Fan-Film »Terrible Fate« setzt genau dort an.

von Hannes Rossow,

24.11.2016 16:15 Uhr