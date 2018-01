Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Japanischer eShop deutet weiteren Story-DLC für Juni 2018 an

Nach dem (enttäuschenden) Ultra Challenge Pack erscheint am 16. Januar 2018 bekanntlich der erste Story-DLC für Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Wie es aussieht, hat Ubisoft darüber hinaus aber noch einen weiteren Story-DLC für das Nintendo Switch-Taktik-Spiel in petto, über den uns Publisher Ubisoft noch gar nicht in Kenntnis gesetzt hat.

Darauf deutet ein Eintrag im japanischen Nintendo Switch-eShop, der zudem ein mögliches Release-Fenster preisgibt. Demnach könnte der Story-DLC für Mario + Rabbids am 30. Juni 2018 erscheinen. Neben neuem Story-Content soll das Paket laut Siliconera zudem eine weitere Welt beinhalten, auf die wir Mario und seine Rabbid-Kollegen loslassen können.

Offiziell bestätigt ist das aber nicht. In den letzten Wochen kursierten Gerüchte über ein Nintendo Direct-Event im Januar, auf dem der neue DLC vorgestellt werden könnte.

Not a Nindie, but I think I stumbled upon the DLC date for the story expansion (atleast in JP) for #MarioRabbids... on the Japanese eshop listing for the expansion pass it lists this. @grantkirkhope @DavideSoliani #NintendoSwitch pic.twitter.com/RpDHUgGz8i