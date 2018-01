Wir sind bereits im Januar 2018 angekommen, kennen aber bislang nur einen Bruchteil der Spiele, die Nintendo in diesem Jahr für die Switch im Ärmel hat. Dank eines Amazon-Leaks verdichten sich nun aber die Hinweise, dass das Unternehmen vermutlich sehr bald für Klarheit sorgen und seine Nintendo Switch-Roadmap 2018 vorstellen wird (via Destructoid).

In einem (mittlerweile wieder gelöschtem) Listing der US-Sparte von Amazon sind nämlich 18 unangekündigte Spiele für die Nintendo Switch aufgetaucht. Nähere Infos zu den angeblichen kommenden Switch-Spielen gibt es noch nicht, es handelt sich lediglich um Platzhalter. Preislich werden die Spiele zwischen 59,99 und 99,99 Dollar aufgelistet – ein Hinweis darauf, dass es sich hier wohl um neue Nintendo Switch-Titel handelt.

Twitter-User Cheap Ass Gamer war flink und hat einen Screenshot des Amazon-Listings gemacht.

Pre-Order: Random Nintendo Switch Game Place Holders $59.99-$99.99 via Amazon (Prime Eligible). https://t.co/L21GTFaFge pic.twitter.com/e1vAFf3uSZ — Cheap Ass Gamer (@videogamedeals) December 31, 2017

Nintendo Direct am 11. Januar 2018?

Die geleakten Spiele wurden auf Amazon mit dem Satz "Soeben auf dem Nintendo Switch-Event angekündigt" gelistet. Das wiederum gibt Grund zur Spekulation, dass Nintendo demnächst ein neues Nintendo Direct-Event abhalten wird, auf dem das japanische Unternehmen seine neuen Spiele vorstellt. Im Januar 2017 gab's ebenfalls eine Nintendo Direct, auf der der Videospiel-Hersteller uns die ersten Switch-Titel zeigte.

Gerüchte zu einer Nintendo Direct im Januar 2018 kamen bereits Anfang Dezember 2017 auf. Laut neuester Angaben soll die Nintendo Direct sogar bereits in der nächsten Woche, am 11. Januar 2018, stattfinden. Das will ResetEra-Insider John Harker wissen, dessen Aussage im Forum von Emily Rogers, eine bekannte und verlässliche Nintendo-Insiderin, gestützt wird. Aber warten wir die offizielle Bekanntgabe seitens Nintendo ab.

Ein Großteil der kommenden Nintendo Switch-Spiele steht zwar noch aus, einen Teil kennen wir aber jetzt schon. In unserer Vorschau-Liste geben wir euch einen Überblick über die kommenden Switch-Spiele 2018. So wissen wir bereits, dass 2018 unter anderem das RPG Project Octopath Traveler, Kirby Star Allies und Lost Sphear für die Nintendo Switch erscheinen.